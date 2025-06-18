В Центральном округе Омска в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир мопеда

Сегодня, в 15:25, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Центральном округе города.
По предварительным данным, предоставленным сотрудниками полиции, водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1988 года рождения, допустил столкновение с мопедом в районе пересечения улиц Красный Пахарь и 27-я Северная. За рулем мопеда находился мужчина 1987 года рождения, а в качестве пассажира — мальчик 2014 года рождения.
В результате аварии водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления точных причин и обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента уточняются.
Ранее мы писали, что в Омске автомобиль скорой помощи попал в аварию с элитной иномаркой.