Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном округе Омска в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир мопеда

9-летнего мальчика вез на мопеде родитель.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в 15:25, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Центральном округе города.

По предварительным данным, предоставленным сотрудниками полиции, водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1988 года рождения, допустил столкновение с мопедом в районе пересечения улиц Красный Пахарь и 27-я Северная. За рулем мопеда находился мужчина 1987 года рождения, а в качестве пассажира — мальчик 2014 года рождения.

В результате аварии водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления точных причин и обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы писали, что в Омске автомобиль скорой помощи попал в аварию с элитной иномаркой.