В Центральном округе Омска в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир мопеда

По предварительным данным, предоставленным сотрудниками полиции, водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1988 года рождения, допустил столкновение с мопедом в районе пересечения улиц Красный Пахарь и 27-я Северная. За рулем мопеда находился мужчина 1987 года рождения, а в качестве пассажира — мальчик 2014 года рождения.