Переломы ног и ушибы: как россияне покалечились в 9D-кинотеатре в Китае

Российские туристы переломали ноги в 9D-кинотеатре в Китае, работники приняли их крики за восторг. Во время сеанса в зале сломалось несколько подвижных кресел. В чем отличие 9D-кинотеатра от обычного, насколько они популярны и безопасны в России, разбиралась «Вечерняя Москва».
Как туристы покалечились в 9D-кинотеатре.
Инцидент произошел 6 июня в 9D-кинотеатре в китайском городе Хэйхэ. Кинозал был рассчитан на 10 человек, поэтому зрителей запускали по очереди небольшими группами. Всего в тот день в кинотеатре побывали 176 человек, среди которых была группа музыкантов и танцоров из Благовещенска.
Россияне были в самом конце очереди. Когда они наконец вошли в кинозал, половина кресел была сломана, но организаторы закрыли на это глаза. По словам туристов из Благовещенска, спустя всего несколько минут после начала их сеанса сиденья внезапно перевернулись.
— Сотрудники не помогли, так как не знали русского (языка — прим. «ВМ») и приняли крики за веселье, — пишет Telegram-канал Mash.
В результате один из россиян получил перелом ноги со смещением, а остальные отделались ушибами грудной клетки, стоп и ног. После сеанса зрителей увезли в больницу. Там им обработали раны, а мужчине с переломом наложили бандаж — врачи не смогли сделать ему операцию из-за опухшей ноги. Затем потерпевших отправили обратно в отель, а на следующий день они уже вернулись на родину.
Владельцы китайского 9D-кинотеатра выплатили туристам компенсации. Сами россияне заявили, что не имеют к организаторам никаких претензий.
Чем 9D-кинотеатр отличается от обычного.
Чаще всего в России встречаются кинотеатры формата 2D и 3D, которые отличаются друг от друга лишь плоским и объемным изображением. Но в последние годы стали появляться кинозалы 5D, 7D и 9D. Суть у них примерно одинаковая — создание «эффекта погружения» в фильм.
В кинотеатре 5D, помимо объемного изображения, есть движущиеся кресла и дополнительные эффекты. Например, в зрителя могут брызгать водой или дуть ветром. В 7D-кинотеатре добавляется интерактив — посетители могут нажимать кнопки и таким образом влиять на сюжет фильма.
А в 9D-кинотеатре обещают «максимальное погружение» — более подвижные кресла, имитацию запахов и несколько возможных концовок в фильме. В некоторых таких кинозалах есть дополнительные подвижные платформы. Но зачастую «9D» в названии является лишь маркетинговым ходом. На деле же кинозалы 5D, 6D и так далее мало чем отличаются.
Подобные развлечения можно найти во многих российских городах. Так, в Москве кинотеатры с «максимальным погружением» есть в парк-отеле «Яхонты Таруса», ТРЦ «Весна» и парке «Сокольники». А в конце 2024 года в столице открылся первый в мире профориентационный 5D-кинотеатр со звуковыми, визуальными и тактильными спецэффектами. В нем старшеклассники могут попробовать себя в роли повара, сварщика, медсестры или другого специалиста.
Можно ли смотреть обычное кино в 9D.
Как рассказал «Вечерней Москве» глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васянин, кинотеатры с «максимальным погружением» можно отнести к категории аттракционов. По его словам, в России такое развлечение не очень популярно.
— Это совершенно другая ниша, нежели полноценное кино. Это скорее можно назвать аттракционом. Посмотреть в них полнометражные фильмы не получится, потому что они рассчитаны на короткие ролики, — пояснил Васясин.
Горели заживо и молили о помощи: что известно о смертельном пожаре на квесте «Дом ужасов» в Махачкале.
Он отметил, что подобные кинозалы экономически неэффективны, потому что в них показывают достаточно специфический контент.
— В нашем кинотеатре однажды открывались 4D-залы. В них показывали полный метр, под который можно было подобрать небольшие дополнительные спецэффекты. Но в итоге мы закрыли эти кинозалы в связи с отсутствием контента, показывать было нечего, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Современные аттракционы далеко не всегда бывают безопасными. Например, в ноябре 2024 года в Уфе две школьницы покалечились во время хоррор-квеста. Одну из них актер ударил электрошокером, другую — бил головой о стену. До этого в другой квест-комнате в Махачкале произошел пожар. В этот момент одна из посетительниц была привязана к стулу, подруга пыталась ее освободить. В итоге обе девушки сгорели заживо.