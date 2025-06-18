Переломы ног и ушибы: как россияне покалечились в 9D-кинотеатре в Китае

В результате один из россиян получил перелом ноги со смещением, а остальные отделались ушибами грудной клетки, стоп и ног. После сеанса зрителей увезли в больницу. Там им обработали раны, а мужчине с переломом наложили бандаж — врачи не смогли сделать ему операцию из-за опухшей ноги. Затем потерпевших отправили обратно в отель, а на следующий день они уже вернулись на родину.