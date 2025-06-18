Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Загорелась пища на плите»: жительницу Уфы спасли из серьезного пожара

Уфимка чуть не погибла из-за случившегося во время готовки еды пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из серьезного пожара спасли женщину. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

ЧП произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Джалиля Киекбаева. Хозяйка квартиры, как утверждают в экстренной службе, оставила без присмотра пищу на газовой плите, и та загорелась.

Прибывшие на место происшествия вызволили из квартиры отравившуюся дымом женщину и передали врачам, затем ее доставили в больницу.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая троих детей. Расследование проводит дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.