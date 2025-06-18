«Загорелась пища на плите»: жительницу Уфы спасли из серьезного пожара

В Уфе из серьезного пожара спасли женщину. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Джалиля Киекбаева. Хозяйка квартиры, как утверждают в экстренной службе, оставила без присмотра пищу на газовой плите, и та загорелась.
Прибывшие на место происшествия вызволили из квартиры отравившуюся дымом женщину и передали врачам, затем ее доставили в больницу.
До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая троих детей. Расследование проводит дознаватель МЧС.
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