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Нашествие змей на Днестре напугало людей: В такую жару — ни искупаться, ни прогуляться

В Дубоссарах участились случаи встреч c змеями [видео]

Источник: Комсомольская правда

Нашествие змей в Дубоссарах.

За 30 минут — штук 20 насчитали.

Ранее сообщалось, что змеи заполонили пляжи Испании. Туристы массово жалуются на появление двухметровых змей в морской воде у побережья Ибицы.

Ни дома не заграницей нет спасу от этих пресмыкающихся.

Народ в панике — как на шашлыки ездить на берег Днестра?!

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