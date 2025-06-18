«Фантазировал, что служил в “Афгане” и убивал на войне людей». Житель Борисова жестоко убил мужчину, зашедшего к нему в гараж, и попытался скрыть убийство

Житель Борисова жестоко убил гостя в своем гараже и пытался замести следы. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
О трагедии стало известно 22 января, когда в одном из гаражей на улице Заречной в райцентре был обнаружен труп жестоко убитого мужчины. Владелец гаража сказал, что двое незнакомых ему мужчин пили в гараже с его разрешения, а после один принес ему домой ключи.
Проверка показала, что погибший местный житель был тихим безработным алкоголиком. Не конфликтовал, но выпивал на фоне семейно-бытовых конфликтов и часто искал знакомства, чтобы выпить.
А вот хозяин гаража, в котором произошло убийство, наоборот, был агрессивен. Выяснилось, что раньше мужчина был приветливым, заботливым семьянином и трудоголиком. Но после инсульта борисовчанина словно подменили — стал поколачивать жену, выдумывал жуткие истории о том, как будто бы служил в «Афгане» и убивал на войне людей. Следователям соседи признались, что старались меньше контактировать с борисовчанином, особенно, когда он был пьян.
Позже выяснилось, что на одном из домов есть камера видеонаблюдения, направленная на улицу. Записи показали, что примерно в 17.00 часов 21 января погибший нетвердой походкой вошел в злополучный гараж и больше не вышел. Потом из гаража вышел его хозяин, другого незнакомца в гараже не было.
Подозреваемый то говорил, что, действительно, уронил молоток на погибшего, то вновь отрицал свою причастность к смерти гостя. К тому времени судэксперты выявили кровь жертвы на одежде подозреваемого. Еще экспертиза показала, что мужчина погиб из-за длительного избиения молотком, металлическим ломом и твердым тупым предметом.
Правоохранители задержали и поместили под стражу 61-летнего жителя Борисова ему инкриминируют убийство с особой жестокостью (п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем милиция задержала мужчину, который осквернил часовню-усыпальницу под Новогрудком: «Нарисовал древнеегипетский символ».
Между тем милиция задержала ювелира, который украл золота на 50 тысяч рублей в Витебске.