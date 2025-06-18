«Фантазировал, что служил в “Афгане” и убивал на войне людей». Житель Борисова жестоко убил мужчину, зашедшего к нему в гараж, и попытался скрыть убийство

А вот хозяин гаража, в котором произошло убийство, наоборот, был агрессивен. Выяснилось, что раньше мужчина был приветливым, заботливым семьянином и трудоголиком. Но после инсульта борисовчанина словно подменили — стал поколачивать жену, выдумывал жуткие истории о том, как будто бы служил в «Афгане» и убивал на войне людей. Следователям соседи признались, что старались меньше контактировать с борисовчанином, особенно, когда он был пьян.