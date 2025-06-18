Суд приговорил ко второму пожизненному серийного убийцу 15 москвичек

В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж, в январе 2005-го его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года преступник вышел из тюрьмы, в октябре же его вновь арестовали, после того как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах. В январе 2012 года мужчину приговорили к пожизненному заключению. В августе 2024 года ему предъявили новые обвинения.