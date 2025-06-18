Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и пропал

В США 18-летний подросток решил отметить окончание средней школы. Он отправился с другом в путешествие, однако сорвался с водопада и бесследно пропал. Об этом пишет Daily Mail.
Издание сообщает, что в тур по национальным паркам США Грант Херридж отправился 8 июня. Он решил перейти реку в Олимпийском парке в штате Вашингтон, однако поскользнулся и упал в водопад.
Ему ненадолго удалось выплыть, но вскоре он вновь ушел под воду и больше не появлялся.
Спасатели не смогли найти тело подростка. Родные Херриджа заявили, что к своему путешествию школьник готовился три года.
Ранее сообщалось, что туристка из США отправилась в поход с отцом и пропала при загадочных обстоятельствах.