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Петербурженка погибла, упав грудью на перфоратор

В петербургской квартире нашли тело 53-летней женщины с проникающим ранением груди от зубила перфоратора.

В петербургской квартире нашли тело 53-летней женщины с проникающим ранением груди от зубила перфоратора. Об этом пишет Mash на Мойке.

Трагедия случилась на улице Композиторов. По предварительным данным следствия, женщина случайно упала на включенный электроинструмент. Насадка-зубило пробила грудную клетку, повредив легкое. Смерть наступила от полученной травмы.

Тело женщины нашел ее супруг и вызвал правоохранителей.

Полицейские изучили версию о возможной причастности третьих лиц, но доказательств насильственной смерти не обнаружили.

Ранее в Петербурге мужчина погиб, упав на бензопилу.