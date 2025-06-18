Хозяйка мечтала о хищнике: как тигренок и леопард оказались на даче в Подмосковье

Прокуратура изъяла у жительницы Подмосковья тигренка и детеныша леопарда, которых женщина держала у себя на даче. Соседи увидели, как с одним из питомцев играли дети хозяйки. Можно ли содержать в домашних условиях тигров и других экзотических животных, какие для этого нужны документы и могут ли у нерадивых хозяев забрать питомца, разбиралась «Вечерняя Москва».
Почему у жительницы Подмосковья забрали хищников.
Утром в среду, 18 июня, по соцсетям разлетелось видео, снятое в СНТ «Мираж» в Пушкинском округе Московской области. На кадрах было видно, как жительница одной из дач прямо во дворе замахивается лопатой на тигренка. Соседи же рассказали, что у хозяйки хищника есть трое детей, самому младшему из которых около полутора лет. Местные жители видели, как малыши играют с тигренком.
В тот же день на дачу, где видели тигренка, приехала прокуратура с проверкой. В одной из комнат сотрудники надзорного ведомства нашли не только 10-месячного тигренка, но и трехмесячного детеныша леопарда. Документов на животных у хозяев не оказалось.
— Со слов мужчины (одного из хозяев — прим. «ВМ»), животное он приобрел в другом субъекте РФ в 2024 году и перевез его в Московскую область, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
При этом хозяева отказались добровольно отдавать животных правоохранительным органам. Тогда прокуроры уехали, а спустя несколько часов вернулись с сотрудниками Росприроднадзора. В итоге обоих детенышей изъяли и передали в центр реабилитации животных.
Бывших хозяев такой исход огорчил. Как рассказала РЕН ТВ бывшая владелица хищников, она с детства мечтала завести дикого тигра. Оба детеныша, по ее словам, содержались в хороших условиях в раздельных вольерах. Кроме того, тигренок достался женщине, когда она работала волонтером.
— Когда нам его передали, сказали, что у него больные глаза. Мы даже как волонтеры забрали и сделали дорогую операцию, вставили хрусталики, — вспоминает она.
При этом соседи предположили, что на самом деле хищники были у женщины на передержке и в дальнейшем она планировала их продать.
Можно ли держать дома диких животных.
В России существует список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В него входят различные виды ядовитых змей (королевская кобра и мамба) и паукообразных (скорпион и черная вдова), животные из Красной книги, а также опасные хищники — тигры, леопарды, крокодилы и другие. 1 сентября 2025 года в силу вступит обновленный список запрещенных животных, но он будет полностью идентичен уже существующему.
За несоблюдение этого закона грозит ответственность сразу по нескольким статьям Административного и Уголовного кодексов:
За пользование животными объектами и водными биологическими ресурсами без разрешения может грозить штраф в размере до тысячи рублей (статья 7.11 КоАП РФ).За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений — штраф до пяти тысяч рублей (статья 8.35 КоАП РФ).За нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира — штраф до тысячи рублей (статья 8.37 КоАП РФ).За жестокое обращение с животными — до пяти лет тюремного заключения (статья 245 УК РФ).За незаконное содержание животных из Красной книги или охраняемых международными договорами РФ — до девяти лет тюремного заключения (статья 258.1 УК РФ).За незаконное предпринимательство (продажу запрещенных животных) — до пяти лет тюремного заключения (статья 171 УК РФ).
При этом заводить других животных, которые не внесены в этот перечень или Красную книгу, вполне законно. Так, любители экзотики могут иметь в доме фенеков, енотов-полоскунов, кошачьих лемуров, скунсов, мадагаскарских тараканов, капибар и многих других зверей.
Какие документы нужны для диких животных.
Обычно для покупки экзотического животного не нужно получать каких-то особых документов. Так, у необычных питомцев должны быть справки о наличии прививок и чипов (для некоторых видов), а также об удовлетворительном состоянии здоровья. Также владелец должен иметь при себе договор купли-продажи животного, чтобы все было легально.
Если вы решите завести обезьяну, вам потребуется санитарное разрешение Роспотребнадзора. А если вы являетесь не частным лицом, а представляете какую-нибудь компанию, занимающуюся разведением животных, вы можете завести зверя из Красной книги. Но для этого нужно будет получить разрешение Росприроднадзора.
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В некоторых случаях закон регулирует условия содержания животного. Например, у обезьян обязательно должен быть вольер с ветками, канатами и гамаками. Также клетка должна иметь определенный размер и температуру.
Нередко дикие животные оказываются жертвами браконьеров или живодеров. Например, осенью 2024 года из нескольких российских зоопарков похитили трех детенышей кенгуру. В качестве подозреваемого был задержан карлик-рецидивист, который планировал выставить животных на продажу. Позднее его отправили в психбольницу.
В октябре того же года на улице в Ростовской области нашли львенка. Зверька заметили местные жители, когда с ним играл ребенок: мальчик принял хищника за кота. Детеныша отвезли в зоопарк.