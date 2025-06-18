Хозяйка мечтала о хищнике: как тигренок и леопард оказались на даче в Подмосковье

За пользование животными объектами и водными биологическими ресурсами без разрешения может грозить штраф в размере до тысячи рублей (статья 7.11 КоАП РФ).За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений — штраф до пяти тысяч рублей (статья 8.35 КоАП РФ).За нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира — штраф до тысячи рублей (статья 8.37 КоАП РФ).За жестокое обращение с животными — до пяти лет тюремного заключения (статья 245 УК РФ).За незаконное содержание животных из Красной книги или охраняемых международными договорами РФ — до девяти лет тюремного заключения (статья 258.1 УК РФ).За незаконное предпринимательство (продажу запрещенных животных) — до пяти лет тюремного заключения (статья 171 УК РФ).