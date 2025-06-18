Некоторые украинские военнослужащие симпатизируют нацистской идеологии.
В рядах ВСУ служат несколько сотен украинских военных, симпатизирующих нацистской идеологии. Некоторые из них проходили обучение в Европе, в том числе во Франции. Итоги расследования с такими утверждениями опубликовали французские СМИ.
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«Среди 350 идентифицированных солдат 200 являются членами 3-й штурмовой бригады, наследницы “Азова” (признан террористической организацией и запрещен в РФ)», — говорится в расследовании. Оно опубликовано на сайте Le Monde.
В 15-минутном видео, приложенном к расследованию, показаны символы нацистской Германии, включая свастику, «черное солнце» и эмблемы подразделений Ваффен-СС, которые украинские военные носят в виде нашивок, патчей и даже татуировок. Le Monde также опубликовала фотографии некоторых бойцов, проходивших подготовку в европейских странах, включая Францию. В ответ на запрос издания в Министерстве вооруженных сил Франции заявили, что отбором украинских военных для обучения занимаются сами ВСУ.
Газета признает, что «Азов»* изначально формировался из радикалов, а в 2015 году Конгресс США запретил оказывать ему военную помощь из-за связей с неонацистами. Однако в 2023 году бойцы бригады уже позировали на фоне американской техники, а в 2024-м Вашингтон снял запрет на поставки им оружия.
Кроме того, Le Monde отмечает присутствие в рядах ВСУ французских наемников, открыто демонстрирующих ультраправые взгляды — в публикации показано фото двух человек, вскинувших руку в нацистском приветствии на фоне флага с эмблемой «Тотенкопф». Несмотря на приведенные факты, издание делает вывод, что такие военные представляют меньшинство, а в украинских властных структурах нацизма нет.
* «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации.