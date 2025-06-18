Во Франции заявили о сотнях военных ВСУ, использующих нацистскую символику

Газета признает, что «Азов»* изначально формировался из радикалов, а в 2015 году Конгресс США запретил оказывать ему военную помощь из-за связей с неонацистами. Однако в 2023 году бойцы бригады уже позировали на фоне американской техники, а в 2024-м Вашингтон снял запрет на поставки им оружия.