Fars: Иран заподозрили в использовании ракеты нового поколения против Израиля

«Судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», — пишет иранские агентство Fars. По данным израильских властей, от иранских атак погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Минздрав Ирана сообщает о более чем 220 погибших и 1,8 тысячи пострадавших.