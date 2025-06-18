Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: Иран заподозрили в использовании ракеты нового поколения против Израиля

Иран использовал ракеты нового поколения при недавней атаке на территорию Израиля. По данным зарубежных СМИ, вечером 18 июня Тегеран нанес серию ракетных ударов в ответ на действия Израиля, который ранее начал военную операцию серией ударов по иранским объектам. Об этом сообщает иранское государственное агентство.

О применении новейшего вооружения Ираном сообщают местные СМИ.

Иран использовал ракеты нового поколения при недавней атаке на территорию Израиля. По данным зарубежных СМИ, вечером 18 июня Тегеран нанес серию ракетных ударов в ответ на действия Израиля, который ранее начал военную операцию серией ударов по иранским объектам. Об этом сообщает иранское государственное агентство.

«Судя по всему, в ходе этой операции Иран применил ракеты нового поколения», — пишет иранские агентство Fars. По данным израильских властей, от иранских атак погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Минздрав Ирана сообщает о более чем 220 погибших и 1,8 тысячи пострадавших.

Противостояние между Ираном и Израилем обострилось после того, как 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию, обвинив Тегеран в разработке ядерной программы. В ответ Иран регулярно наносит ракетные удары и применяет беспилотники по израильским военным и промышленным объектам. За последние дни обе стороны фиксируют рост числа жертв среди гражданского населения.