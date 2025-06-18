Житель Подмосковья задушил девушку и вместе с матерью закопал её тело в поле

«В ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершённом им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело потерпевшей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 июня между молодыми людьми возникла ссора на почве ревности, в ходе которой парень задушил девушку. После этого он рассказал о случившемся матери, и они вместе вывезли тело за пределы Московской области. Родственники пропавшей обратились в полицию, что помогло раскрыть преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия, готовится предъявление обвинения и мера пресечения.
Ранее в Москве молодой человек напал с ножом на девушку и её спутника. Злоумышленник ранил мужчину и смертельно травмировал девушку 2007 года рождения. После нападения нападавший покончил с собой.