Житель Подмосковья задушил девушку и вместе с матерью закопал её тело в поле

По данным следствия, 10 июня между молодыми людьми возникла ссора на почве ревности, в ходе которой парень задушил девушку. После этого он рассказал о случившемся матери, и они вместе вывезли тело за пределы Московской области. Родственники пропавшей обратились в полицию, что помогло раскрыть преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия, готовится предъявление обвинения и мера пресечения.