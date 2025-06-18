Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджиль»

Как сообщает ABC News, участники заседания в Белом доме под председательством президента США Дональда Трампа и его советников по вопросам национальной безопасности выразили мнение, что ближайшие 24−48 часов будут определяющими для развития конфликта между Ираном и Израилем. По информации издания, по истечении данного периода станет ясно, готов ли Тегеран к дипломатическому урегулированию ситуации или же Соединенным Штатам придется рассматривать возможность применения военной силы, напоминает «Национальная служба новостей».