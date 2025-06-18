Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджиль»

КСИР также заявил об ударах по штабам «Моссад».
Для удара по Израилю была использована двухступенчатая баллистическая ракета «Саджиль». Об этом заявил корпус стражей исламской революции.
«Иран использовал двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету “Саджиль” при атаке на Израиль вечером в среду», — заявил КСИР. Кроме того, там сообщили об ударах по штабам «Моссад» и авиабазам Израиля.
Как сообщает ABC News, участники заседания в Белом доме под председательством президента США Дональда Трампа и его советников по вопросам национальной безопасности выразили мнение, что ближайшие 24−48 часов будут определяющими для развития конфликта между Ираном и Израилем. По информации издания, по истечении данного периода станет ясно, готов ли Тегеран к дипломатическому урегулированию ситуации или же Соединенным Штатам придется рассматривать возможность применения военной силы, напоминает «Национальная служба новостей».