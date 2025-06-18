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Кнайсль: Ирану грозит скатывание в хаос

Иран стоит перед угрозой внутреннего хаоса из-за раздробленности власти и напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время ПМЭФ.

У Ирана есть шанс не повторить судьбу Сирии и Ливана.

Иран стоит перед угрозой внутреннего хаоса из-за раздробленности власти и напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время ПМЭФ.

«Когда дело доходит до вопроса смены режима, то посмотрите на нынешние институты власти — они раздроблены. Нет единого сплоченного центра власти, и это фундаментальная проблема страны. Власть не принадлежит исключительно верховному лидеру Али Хаменеи», — передает слова Карин Кнайсль «Лента.ру».

Специалист подчеркнула, что несмотря на сохраняющуюся нестабильность и внешнее давление, исходящее от конфликта с Израилем, Иран обладает прочными историческими основами как одно из старейших национальных государств мира. Кнайсль выразила мнение, что, в отличие от Ливана или Сирии, страна способна сохранить единство и избежать распада.

Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди заявлял о готовности Ирана к затяжному противостоянию с Израилем, подчеркивая наличие современного вооружения и стратегического потенциала страны. Военные Ирана неоднократно отмечали, что тщательно подготовились к различным сценариям эскалации конфликта и намерены в случае необходимости продемонстрировать свои возможности.