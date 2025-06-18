Кнайсль: Ирану грозит скатывание в хаос

Специалист подчеркнула, что несмотря на сохраняющуюся нестабильность и внешнее давление, исходящее от конфликта с Израилем, Иран обладает прочными историческими основами как одно из старейших национальных государств мира. Кнайсль выразила мнение, что, в отличие от Ливана или Сирии, страна способна сохранить единство и избежать распада.