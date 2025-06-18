Последний ультиматум Трампа и первая атака Ирана на Иерусалим: главное о войне на Ближнем Востоке за 18 июня

Тегеран, в свою очередь, продолжает наносить ответные ракетные удары по Израилю. Иран впервые использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджиль» в атаке на Израиль. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, 18 июня под удар попал Иерусалим — священный город Израиля. До этого Иран ни разу за свою историю не атаковал этот город. Главное о текущем конфликте на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.