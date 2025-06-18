Последний ультиматум Трампа и первая атака Ирана на Иерусалим: главное о войне на Ближнем Востоке за 18 июня

Иран впервые атаковал Иерусалим — священный город Израиля.
Президент США Дональд Трамп вновь поставил ультиматум Ирану, потребовав от Тегерана полной капитуляции в конфликте на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, если Тегеран не выполнит это условие, США готовы нанести масштабные удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре. Трамп еще накануне выступал с аналогичным требованием, но теперь он заявил, что это его последнее предупреждение.
Тегеран, в свою очередь, продолжает наносить ответные ракетные удары по Израилю. Иран впервые использовал двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджиль» в атаке на Израиль. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, 18 июня под удар попал Иерусалим — священный город Израиля. До этого Иран ни разу за свою историю не атаковал этот город. Главное о текущем конфликте на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
Трамп дал Ирану последний шанс.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША требуют безоговорочной капитуляции Ирана: главное о войне на Ближнем Востоке за 17 июня.
Дональд Трамп в ходе брифинга 18 июня заявил, что Соединенные Штаты требуют от Ирана безоговорочной капитуляции в продолжающемся вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, если Тегеран не выполнит это условие, США готовы нанести масштабные удары по всей военной и ядерной инфраструктуре Ирана.
«Это всего два очень простых слова — безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет», — подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что в ином случае США нанесут удары по ключевым объектам Ирана.
Американский лидер также отметил, что целью Вашингтона является прекращение сопротивления Тегерана и обеспечение отказа от реализации военных программ, способных угрожать безопасности в регионе. Причем еще накануне вечером Трамп делал схожие заявления, требуя капитуляции от Ирана.
«Мы готовы»: ответ Ирана последовал незамедлительно.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о готовности вооруженных сил страны ответить на нападение Израиля и предупредил о серьезных последствиях для США в случае их вмешательства в ближневосточный конфликт.
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«Тегеран не будет игнорировать атаку на свою территорию. Вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности», — подчеркнул Хаменеи, комментируя ультиматум Трампа, который ранее потребовал от Ирана полной капитуляции.
В ходе выступления Хаменеи отметил, что Иран нанесет «невосполнимый ущерб» США в случае их военного вмешательства в региональные дела. Он заверил, что армия страны располагает всеми необходимыми ресурсами для отражения внешних угроз и защиты суверенитета. Он признал, что Израиль допустил серьезную ошибку, совершив нападение на Иран.
Иран впервые в истории атаковал священный город Израиля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран впервые в истории атаковал Иерусалим: 30 ракет обрушилось на Израиль. Карта.
Иран впервые в истории своей страны нанес ракетный удар по Иерусалиму, выпустив около 30 снарядов по столице Израиля и другим городам страны. Об этом сообщает Армейское радио Израиля. По информации издания, сирены воздушной тревоги сработали не только в Иерусалиме, но и в Тель-Авиве, Хайфе, а также в районах Шарон, Лахиш и у побережья Мертвого моря.
«За 20 минут на нас обрушилось 30 ракет», — приводит слова источника Армейское радио Израиля. Отмечается, что удар стал одним из самых мощных за последние дни и сопровождался пожарами, зафиксированными в районе Шарон, а также попаданием по авиабазе Маур.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил». Об этом сообщило агентство Tasnim.
Израиль атаковал ключевые штабы Ирана.
Военно-воздушные силы Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана в ходе авиаудара по Тегерану 18 июня. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль бомбит квартал Тегерана, где находится бункер верховного лидера Ирана.
«ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима», — заявил Кац. Он подчеркнул, что операция была направлена против ключевого центра иранских сил, отвечающих за безопасность внутри страны.
Израильские военные также нанесли авиаудары по району Тегерана, где, по их данным, расположен бункер верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как сообщил израильский 9 канал со ссылкой на представителей ЦАХАЛ, удары были направлены по различным военным объектам, принадлежащим иранскому режиму. Журналисты уточняют, что среди целей оказался и район, в котором находится резиденция верховного руководителя страны.
Заявление МАГАТЭ, сводящее причину конфликта Израиля и Ирана на нет.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на данный момент агентство не располагает доказательствами разработки ядерного оружия Ираном. Об этом он заявил 18 июня, его слова приводит РИА Новости.
«МАГАТЭ не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия», — отметил Гросси. По его словам, несмотря на отсутствие таких данных, ситуация вокруг иранской ядерной программы вызывает опасения у международного сообщества.
Изначально, когда Тель-Авив атаковал Иран 13 июня, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечали, что это была вынужденная мера. Израильские власти апеллировали к тому. что Тегеран разрабатывает ядерное оружие. Это привело к тому, что Иран отказался от участия в переговорах с США по вопросу ядерной программы, когда стороны практически договорились о сделке.