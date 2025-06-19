Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

Авария произошла вечером на автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге.