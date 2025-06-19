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Двухмесячный младенец пострадал в ДТП с четырьмя авто в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня — РИА Новости Крым. Двое детей, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в ДТП в Севастополе, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла вечером на автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта. По предварительным данным ГАИ, 57-летний водитель Chery выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После столкновения автомобиль Chery продолжил движение и врезался в Fiat, за рулем которого был 61-летний мужчина. Затем Chery и Fiat столкнулись с автомобилем Skoda, находившимся на второстепенной дороге.

«В результате ДТП водитель автомобиля Fiat госпитализирован, а дети-пассажиры в возрасте двух месяцев и 11-ти лет доставлены в медицинское учреждение для обследования», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

На минувшей неделе на автодороге Симферополь-Евпатория-Мирный легковушка врезалась в «Газель», в результате погибли женщина и 9-летний ребенок. Еще двое несовершеннолетних и один взрослый получили травмы.