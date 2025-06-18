DM: «самолет Судного дня» прибыл на авиабазу у Вашингтона

По ее информации, самолет, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки, вылетел из Боссьер Сити в 17:56 (12:56 мск), пролетел над штатами Вирджиния и Северная Каролина и приземлился на авиабазе Эндрюс в 10:01 (17:01 мск).