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DM: «самолет Судного дня» прибыл на авиабазу у Вашингтона

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Самолет E-4B Nightwatch, известный также как «самолет Судного дня», совершил перелет из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона на фоне эскалации ирано-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Источник: AP 2024

По ее информации, самолет, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай ядерной атаки, вылетел из Боссьер Сити в 17:56 (12:56 мск), пролетел над штатами Вирджиния и Северная Каролина и приземлился на авиабазе Эндрюс в 10:01 (17:01 мск).

Nightwatch способен находиться в полете в течение недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Такой самолет использовался 43-м президентом США Джорджем Бушем во время терактов 11 сентября 2001 года.

В распоряжении ВВС США сейчас находятся четыре самолета E-4, которые были приняты на вооружение в 1970-х годах и срок службы которых подойдет к концу в 2030-х.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможность нанесения ударов по Ирану. Как сообщил 17 июня интернет-портал Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики.

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники, в случае присоединения США к боевым действиям на стороне Израиля Иран готов нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

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