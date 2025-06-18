Мать помогла сыну спрятать тело девушки, убитой им из ревности в Подмосковье

30 мая в СМИ появилась информация о том, что 41-летний житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности — ему показалось, что с супругой заигрывает сосед. Мужчина ударил жену по голове скалкой, затем задушил подушкой, а после этого вызвал полицию. У супругов остались трое детей возрастом четыре, 10 и 14 лет.