Мать помогла сыну спрятать тело девушки, убитой им из ревности в Подмосковье

В городе Дзержинск Московской области 20-летний мужчина во вторник, 10 июня, приревновал свою девушку и задушил ее в порыве ярости. После этого он позвонил матери, которая помогла ему отвезти труп в Тульскую область и закопать его в поле.
В связи с пропажей девушки ее друзья начали беспокоиться и обратились в полицию. После задержания мать юноши рассказала об убийстве и раскрыла местоположение тела. Сотрудникам Следственного комитета (СК) России пришлось перерыть половину поля, но они смогли найти останки девушки.
— В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученных доказательств. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения, — передает Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области».
30 мая в СМИ появилась информация о том, что 41-летний житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности — ему показалось, что с супругой заигрывает сосед. Мужчина ударил жену по голове скалкой, затем задушил подушкой, а после этого вызвал полицию. У супругов остались трое детей возрастом четыре, 10 и 14 лет.