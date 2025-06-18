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Мать помогла сыну спрятать тело девушки, убитой им из ревности в Подмосковье

В городе Дзержинск Московской области 20-летний мужчина во вторник, 10 июня, приревновал свою девушку и задушил ее в порыве ярости. После этого он позвонил матери, которая помогла ему отвезти труп в Тульскую область и закопать его в поле.

В городе Дзержинск Московской области 20-летний мужчина во вторник, 10 июня, приревновал свою девушку и задушил ее в порыве ярости. После этого он позвонил матери, которая помогла ему отвезти труп в Тульскую область и закопать его в поле.

В связи с пропажей девушки ее друзья начали беспокоиться и обратились в полицию. После задержания мать юноши рассказала об убийстве и раскрыла местоположение тела. Сотрудникам Следственного комитета (СК) России пришлось перерыть половину поля, но они смогли найти останки девушки.

— В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление полученных доказательств. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения, — передает Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области».

30 мая в СМИ появилась информация о том, что 41-летний житель Твери убил жену скалкой и подушкой из ревности — ему показалось, что с супругой заигрывает сосед. Мужчина ударил жену по голове скалкой, затем задушил подушкой, а после этого вызвал полицию. У супругов остались трое детей возрастом четыре, 10 и 14 лет.