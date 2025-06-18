Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня

В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.