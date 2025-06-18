На полях ПМЭФ президент AmCham назвал санкции безумием.
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи призвал снять запрет на поставки авиазапчастей в Россию. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Надо позволить американским компаниям поставлять детали двигателей, комплектующих для технического обслуживания российских самолетов. Также нужно быть пересмотреть запрет на поставки нашей косметики», — заявил Эйджи в эфире телеканалу «Россия-1».
Глава AmCham отметил, что вместо американской косметики российские компании импортируют китайскую косметику. Эйджи также назвал антироссийские санкции безумными.
Россия выйдет на самый быстроразвивающийся рынок потребления в мире. На встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страны проработают новые кооперационные проекты на смешанном межправительственном комитете.