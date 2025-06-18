Аналитик Меркурис: Зеленский впервые по-настоящему понял, что проигрывает РФ

«Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть», — отметил Меркурис в ходе обсуждения. Эксперт обратил внимание на изменение риторики Зеленского, который в последнее время все чаще говорит о сложностях в отношениях Украины с западными партнерами и выражает сомнения в безусловной поддержке со стороны США. Меркурис подчеркнул, что подобные заявления ранее не звучали так явно и свидетельствуют о переменах в настроениях киевского руководства.