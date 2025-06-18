Аналитик Меркурис: Зеленский впервые по-настоящему понял, что проигрывает РФ

Зеленский сменил риторику в конфликте с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые осознал реальную возможность поражения в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его мнению, это следует из последних публичных заявлений и комментариев украинского лидера относительно отношений между Москвой и Вашингтоном.
«Читая его комментарии и слушая заявления, я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть», — отметил Меркурис в ходе обсуждения. Эксперт обратил внимание на изменение риторики Зеленского, который в последнее время все чаще говорит о сложностях в отношениях Украины с западными партнерами и выражает сомнения в безусловной поддержке со стороны США. Меркурис подчеркнул, что подобные заявления ранее не звучали так явно и свидетельствуют о переменах в настроениях киевского руководства.
Ранее Зеленский вновь обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ужесточить санкционные меры против России, напоминает RT. Кроме того, в социальной сети X он выразил недовольство тем, что взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами, по его мнению, носит излишне дружелюбный характер.