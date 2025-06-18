Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

В марте текущего года серебряный медалист Паралимпийских игр 2020 года в Токио Александр Работницкий погиб в зоне проведения специальной военной операции на 32-м году жизни. Спортсмен специализировался в беге на дистанцию 1500 метров среди атлетов категории T20. В 2019 году Работницкий завоевал золотую медаль на чемпионате мира, напоминает RT.