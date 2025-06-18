Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

Спортсмен погиб в 27 лет.
Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
В официальном заявлении организации отмечается, что Кирилл Бабичук был мастером спорта России по греко-римской борьбе и пользовался уважением среди спортсменов. «Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении ФСБР.
По данным федерации, спортсмену было 27 лет. В сообщении подчеркивается, что Бабичук внес значительный вклад в развитие отечественной борьбы. Федерация выразила глубокие соболезнования родным и коллегам погибшего борца.
В марте текущего года серебряный медалист Паралимпийских игр 2020 года в Токио Александр Работницкий погиб в зоне проведения специальной военной операции на 32-м году жизни. Спортсмен специализировался в беге на дистанцию 1500 метров среди атлетов категории T20. В 2019 году Работницкий завоевал золотую медаль на чемпионате мира, напоминает RT.