Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмен погиб в 27 лет.

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В официальном заявлении организации отмечается, что Кирилл Бабичук был мастером спорта России по греко-римской борьбе и пользовался уважением среди спортсменов. «Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении ФСБР.

По данным федерации, спортсмену было 27 лет. В сообщении подчеркивается, что Бабичук внес значительный вклад в развитие отечественной борьбы. Федерация выразила глубокие соболезнования родным и коллегам погибшего борца.

В марте текущего года серебряный медалист Паралимпийских игр 2020 года в Токио Александр Работницкий погиб в зоне проведения специальной военной операции на 32-м году жизни. Спортсмен специализировался в беге на дистанцию 1500 метров среди атлетов категории T20. В 2019 году Работницкий завоевал золотую медаль на чемпионате мира, напоминает RT.