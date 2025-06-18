Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли, еще двое детей пострадали в ДТП на дороге Элиста — Зимовники в Ростовской области. Об этом 18 июня сообщает Госавтоинспекция по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На 77-м км автодороги Элиста — Зимовники водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Hyundai Creta. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля Lada Vesta и пассажир автомобиля Hyundai Creta погибли на месте происшествия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в тот же день в результате ДТП в Шушенском районе Красноярского края погиб 15-летний подросток. Юноша, двигаясь без шлема и защитной экипировки, не справился с управлением, и его мотоцикл столкнулся со столбом электроопоры.