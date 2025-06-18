Две школьницы в День России вырвали и разбросали цветы у Вечного огня на Кубани

В тот же день в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде, подошел к памятнику, и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал. Правоохранители выясняют, была ли дата выбрана случайно либо мальчику сказали осквернить мемориал именно в государственный праздник.