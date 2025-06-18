Две школьницы в День России вырвали и разбросали цветы у Вечного огня на Кубани

В Краснодарском крае две девочки, 13 и 14 лет, вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Об этом сообщает региональное управление Министерства внутренних дел (МВД) России.
Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева. Школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала и разбросали их вокруг. На кадрах с места событий было видно, что некоторые цветы злоумышленницы воткнули прямо в Вечный огонь.
— Полицейские оперативно установили «вредителей», ими оказались местные жительницы 13 и 14 лет. Установлено, что в День России, 12 июня, подростки находились около памятника и по необъяснимым причинам стали вырывать цветы из клумбы и разбрасывать их на мемориале, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы, и сейчас решается вопрос о постановке девочек на учет. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
В тот же день в поселке Семибратово Ярославской области школьник возрастом 7−8 лет подъехал к мемориалу на велосипеде, подошел к памятнику, и вылил на Вечный огонь воду из ваз с цветами, а затем сел на транспорт и уехал. Правоохранители выясняют, была ли дата выбрана случайно либо мальчику сказали осквернить мемориал именно в государственный праздник.