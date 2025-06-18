Мужчина подорвался на боеприпасе при покосе травы в Белгородской области

Житель города Шебекино Белгородской области косил траву на территории частного предприятия, случайно наткнулся на взрывное устройство и подорвался на нем. Об этом в среду, 18 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу № 2 города Белгорода, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
10 июня в Кореневском районе Курской области два человека возрастом 18 и 23 лет подорвались на мине. Они получили термические ожоги различных частей тела, включая руки, ноги, голову и лицо. Один из пострадавших также получил ушиб грудной клетки.
Подобный случай произошел 28 мая. В селе Званном Глушковского района Курской области мужчина поднял пакет, лежавший на дороге, который был замаскированной украинской миной. В результате взрыва мужчина скончался.