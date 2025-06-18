Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль со священником в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился священник из Пермского края Дорофей. Инцидент произошел неподалеку от Бахмута.
По словам священника, сначала дрон пролетел мимо, но затем развернулся и атаковал машину. В результате атаки ранения получил боец, который ехал с ним. Сейчас его состояние стабильно. Самого Дорофея защитила броня автомобиля, передает «Звезда».
Днем ранее украинский дрон области ударил по автомобилю в поселке Коренево Курской области и убил женщину, которая находилась внутри.