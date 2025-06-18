Появились фото с места смертельного ДТП в Ростовской области

По предварительной информации ведомства, 61-летний водитель «Лады Весты» на мокрой от дождя дороге потерял контроль над автомобилем. Машину выбросило на встречную полосу, где она на полном ходу врезалась в «Хендай Крету». От мощного удара оба автомобиля превратились в груду металла.