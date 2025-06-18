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Появились фото с места смертельного ДТП в Ростовской области

61-летний водитель не справился с управлением: смертельная авария произошла в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека погибли в страшном ДТП на трассе Элиста-Зимовники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 18 июня.

По предварительной информации ведомства, 61-летний водитель «Лады Весты» на мокрой от дождя дороге потерял контроль над автомобилем. Машину выбросило на встречную полосу, где она на полном ходу врезалась в «Хендай Крету». От мощного удара оба автомобиля превратились в груду металла.

Жертвами аварии стали оба водителя и пассажиры автомобилей. Чудом выжили двое детей — 13-летний подросток и 7-летний ребенок, которых экстренно доставили в ближайшую больницу. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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