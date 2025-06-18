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Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Трампа

Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозано, которая представляет интересы США в Иране, была вызвана в иранский МИД. Об этом сообщает Mehr.

Иранская сторона вручила Надину Лозано ноту протеста.

Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозано, которая представляет интересы США в Иране, была вызвана в иранский МИД. Об этом сообщает Mehr.

«Госпожа Надин Лозано, представляющая интересы США, была вызвана в министерство иностранных дел Исламской Республики. Иранские власти вручили ей ноту протеста в связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. Документ должен быть срочно передан американскому правительству», — передает агентство Mehr.

Ранее Трамп заявил, что его «терпение в отношении Ирана иссякло». Президент США потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он также допустил убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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