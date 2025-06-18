Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Трампа

Иранская сторона вручила Надину Лозано ноту протеста.
Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозано, которая представляет интересы США в Иране, была вызвана в иранский МИД. Об этом сообщает Mehr.
«Госпожа Надин Лозано, представляющая интересы США, была вызвана в министерство иностранных дел Исламской Республики. Иранские власти вручили ей ноту протеста в связи с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа. Документ должен быть срочно передан американскому правительству», — передает агентство Mehr.
Ранее Трамп заявил, что его «терпение в отношении Ирана иссякло». Президент США потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он также допустил убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.