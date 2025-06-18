Посол США заявил об эвакуации американских граждан из Израиля

США решили эвакуировать своих граждан из Израиля.
США начали эвакуацию своих граждан из Израиля, несмотря на ранее заявленное отсутствие такой возможности. Решение принято на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, включающего взаимные ракетные обстрелы и авиаудары. Такое заявление сделал в своих соцсетях посол США в Израиле Майк Хакаби.
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«Срочное уведомление! Граждане США, которые хотят покинуть Израиль. Посольство США организует эвакуационные рейсы и круизные суда. Зарегистрируйтесь в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы получать уведомления», — дипломат опубликовал экстренное сообщение в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее посольство заявляло, что не сможет организовать вывоз своих граждан на фоне обострения конфликта с Ираном. Решение последовало после сообщений, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность прямого вмешательства в конфликт. По данным портала Axios, обсуждался удар по ядерным объектам Ирана, включая подземный центр обогащения урана в Фордо.
Большинство российских туристов удалось вывезти из стран Ближнего Востока после того, как 13 июня Израиль начал обстрелы Ирана, пишет RT. Около тысячи организованных туристов остаются в Объединенных Арабских Эмиратах, и ежедневно несколько групп вывозят на рейсах. Также не могут вернуться домой туристы, которые должны были лететь иностранными авиакомпаниями с пересадкой в ОАЭ: из Кении, Танзании, со Шри-Ланки и с Мальдив.
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Эскалация началась 13 июня, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, военные базы и инфраструктуру, обвинив Тегеран в приближении к созданию ядерного оружия. Иран ответил ракетными ударами и запуском дронов по израильским военным и промышленным объектам. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения: Израиль — о более чем 20 погибших и 600 раненых, Иран — о свыше 220 погибших и 1,2 тыс пострадавших.
Конфликт продолжает обостряться, с ежедневными взаимными ударами. Израиль заявляет о намерении уничтожить иранскую ядерную программу, а Иран обещает не прекращать атаки, пока не остановятся бомбардировки его территории.