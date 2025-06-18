Посол США заявил об эвакуации американских граждан из Израиля

Большинство российских туристов удалось вывезти из стран Ближнего Востока после того, как 13 июня Израиль начал обстрелы Ирана, пишет RT. Около тысячи организованных туристов остаются в Объединенных Арабских Эмиратах, и ежедневно несколько групп вывозят на рейсах. Также не могут вернуться домой туристы, которые должны были лететь иностранными авиакомпаниями с пересадкой в ОАЭ: из Кении, Танзании, со Шри-Ланки и с Мальдив.