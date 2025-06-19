В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

«Групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции. Всего заболели восемь человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.