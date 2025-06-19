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В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом

В Дагестане восемь человек заразились бруцеллезом после употребления молока.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 18 июн — РИА Новости. Восемь членов одной семьи, в том числе двое детей, заразились бруцеллезом в Дагестане после употребления молочной продукции, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Групповой случай заболевания бруцеллезом выявлен в селе Ичин Сулейман-Стальского района Республики Дагестан. Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции. Всего заболели восемь человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота — выявлено 20 голов инфицированного скота, добавили в управлении.

Бруцеллез — особо опасная инфекционная болезнь животных и людей, сопровождающаяся лихорадкой, поражением сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, органов репродукции и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто бруцеллезом болеют домашние животные: козы, овцы, коровы, свиньи. Инфицирование людей обычно происходит в результате непосредственного контакта с инфицированными животными, употребления зараженных продуктов животного происхождения или вдыхания присутствующих в воздухе возбудителей болезни.