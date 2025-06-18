Генерал Липовой объяснил, почему в США подняли в воздух «самолет Судного дня»

Из-за ядерной угрозы США поднят «самолет Судного дня» Boeing E-4B.
В Вашингтон прибыл стратегический самолет Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня». Об этом сообщил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, перемещение воздушного командного пункта может свидетельствовать о подготовке США к реагированию на возможные кризисные ситуации.
«Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолет этот может понадобиться», — заявил Липовой в беседе с NEWS.ru. Генерал отметил, что подобные действия могут быть связаны как с техническими аспектами эксплуатации борта, так и с возникшими у администрации США опасениями по поводу развития международной обстановки.
Сергей Липовой также предположил, что перемещение Boeing E-4B могло быть вызвано опасениями по поводу возможного применения ядерного оружия в зоне ближневосточного конфликта, в частности со стороны Израиля. По его информации, у американских властей существует множество сценариев реагирования на различные угрозы, включая ядерные. В связи с этим стратегически важный самолет перебазировали ближе к Белому дому для оперативного обеспечения работы высших должностных лиц страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
18 июня появилась информация о том, что так называемый «самолет Судного дня» совершил посадку вблизи Вашингтона. Этот воздушный лайнер, предназначенный для использования в качестве командного центра президентом США и другими представителями высшего руководства страны в условиях ядерного конфликта, обычно дислоцируется на военной базе Барксдейл в штате Луизиана и выходит на задание исключительно в исключительных случаях.