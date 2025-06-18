Генерал Липовой объяснил, почему в США подняли в воздух «самолет Судного дня»

«Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолет этот может понадобиться», — заявил Липовой в беседе с NEWS.ru. Генерал отметил, что подобные действия могут быть связаны как с техническими аспектами эксплуатации борта, так и с возникшими у администрации США опасениями по поводу развития международной обстановки.