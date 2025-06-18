Киевские власти стремятся к самосохранению, не считаясь с потерями на фронте, считает Пушилин.
Вопрос капитуляции украинских властей должен обсуждаться не только с Киевом, но и с другими странами. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Решение будет приниматься между другими людьми, между, может быть, другими странами. Наша страна в любом случае, а кто с той стороны, не Украина», — отметил Пушилин, передает ТАСС. По его словам, даже в случае капитуляции украинских властей потребуется вести диалог с теми, кого Запад считает легитимными представителями страны, включая организации, которые в ДНР называют террористическими.
Глава ДНР также подчеркнул, что украинские власти ориентируются на собственное выживание и принимают решения без учета человеческих потерь. Ранее он неоднократно заявлял, что официальный Киев не идет на компромисс ради сохранения жизней граждан, напоминает RT.