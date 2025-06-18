Пушилин призвал обсудить капитуляцию Киева с другими странами

«Решение будет приниматься между другими людьми, между, может быть, другими странами. Наша страна в любом случае, а кто с той стороны, не Украина», — отметил Пушилин, передает ТАСС. По его словам, даже в случае капитуляции украинских властей потребуется вести диалог с теми, кого Запад считает легитимными представителями страны, включая организации, которые в ДНР называют террористическими.