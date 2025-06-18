Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, что помешало Ирану ударить ядерным оружием по Израилю

Иран использовал бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает телеканал CNN.

Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, считает Трамп.

Иран использовал бы ядерное оружие, если бы смог завершить его разработку. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает телеканал CNN.

«Они (иранские власти — прим. URA.RU) бы использовали его (ядерное оружие — прим. URA.RU), знаете, я верю, что они бы его использовали», — отметил Трамп. Так он прокомментировал возможные последствия ядерной программы Ирана.

Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведывательные службы считают, что Иран не предпринимал активных шагов для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Дональда Трампа и представителей Израиля. Кроме того, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей отмечал, что за последние годы исламская республика проявила сдержанность и миролюбие, несмотря на действия Израиля в регионе, напоминает «Царьград».

Ранее Иран заявлял о готовности соблюдать условия ядерной сделки при условии выполнения обязательств другими участниками соглашения. Власти страны подчеркивают исключительно мирный характер ядерной программы и выступают против распространения оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше