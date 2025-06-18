Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей атомной программе. Американские разведывательные службы считают, что Иран не предпринимал активных шагов для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Дональда Трампа и представителей Израиля. Кроме того, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей отмечал, что за последние годы исламская республика проявила сдержанность и миролюбие, несмотря на действия Израиля в регионе, напоминает «Царьград».