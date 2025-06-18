Армия Израиля заявила о жестких ударах по 20 военным целям Ирана

Удары наносились с использованием разведывательного управления ЦАХАЛ.
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о крупной военной операции против Ирана. За несколько часов было атаковано более 20 военных объектов в столице Ирана.
«В ударах по Тегерану принимали 60 истребителей ЦАХАЛ по более чем 20 военным целям. Они наносились с высокой точностью при поддержке разведывательных подразделений», — сообщает telegram-канал израильской армии.
Отмечается, что среди пораженных целей — предприятия по производству оружия. Эта операция стала одним из самых масштабных авиационных ударов Израиля по иранской территории за последнее время.
Ранее Иран атаковал Израиль ракетой «Саджиль». Это сверхтяжелая баллистическая ракета. Кроме того, в КСИР сообщили об ударах по штабам «Моссад» и авиабазам Израиля.