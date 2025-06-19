Мужчину спасли после укуса ядовитой змеи в Жамбылской области. У медиков было всего несколько часов, чтобы спасти жизнь пострадавшему, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Жамбылской области.