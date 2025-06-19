Гладков рассказал об атаке ВСУ на Белгородскую область

В Шебекинском районе в районе села Маломихайловка украинский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что в результате украинской атаки повреждения получило и само транспортное средство.
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