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Гладков рассказал об атаке ВСУ на Белгородскую область

В Шебекинском районе в районе села Маломихайловка украинский дрон атаковал легковой автомобиль.

В Шебекинском районе в районе села Маломихайловка украинский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки ранения получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в результате украинской атаки повреждения получило и само транспортное средство.

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