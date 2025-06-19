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Иран сообщил о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль

Армия Ирана начала шестой этап атаки с БПЛА по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

Это уже шестой этап атак БПЛА Ирана за неделю.

Армия Ирана начала шестой этап атаки с БПЛА по территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.

«В ходе 6-го этапа атаки беспилотников десятки дронов-уничтожителей армии Исламской Республики Иран, оснащенные боеголовками… были выпущены в сторону Израиля и нанесли тяжелый ущерб заданным целям», — заявлено в сообщении агенства. Атаки направлены против военных объектов и инфраструктуры на территории Израиля.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем продолжается с 13 июня, когда израильские военные нанесли удары по иранским атомным объектам и командным пунктам, обвинив Тегеран в создании тайной военно-ядерной программы. В ответ КСИР начал серию атак по военным и промышленным объектам Израиля, включая ракетные удары по авиабазам в ночь на 17 июня и массированные атаки беспилотниками.

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