Трамп одобрил план атаки на Иран.
Президент США Дональд Трамп одобрил план военного удара по Ирану, однако не дал окончательного распоряжения о его реализации. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Россий лидер Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что у России очень добрые отношения с Ираном.
«Президент Трамп сообщил старшим помощникам поздно вечером во вторник, что он одобрил планы нападения на Иран. Однако он воздержался от отдачи окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — отмечается в материале Wall Street Journal.
Ранее источники сообщали, что президент Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по объекту по обогащению урана во Фордо, на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Вопрос обсуждался на совещании с командой по национальной безопасности, а сам Трамп отмечал, что израильские удары по Ирану были проведены с использованием американской военной техники.