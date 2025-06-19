Трамп одобрил план нападения на дружественную России страну

Ранее источники сообщали, что президент Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по объекту по обогащению урана во Фордо, на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Вопрос обсуждался на совещании с командой по национальной безопасности, а сам Трамп отмечал, что израильские удары по Ирану были проведены с использованием американской военной техники.