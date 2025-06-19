WSJ: Трамп одобрил план нападения на Иран

Трамп рассчитывает оказать давление на Тегеран, чтобы заставить его отказаться от развития ядерной программы.
Президент США Дональд Трамп одобрил план военного удара по Ирану, но не отдал окончательный приказ о начале операции. Об этом сообщают американские СМИ.
«Трамп во вторник вечером одобрил планы военного нападения на Иран. Однако воздержался от отдачи окончательного приказа о начале операции, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», — передает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обострение между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке привело к серии взаимных ударов по столицам и стратегическим объектам, а иранские военные заявили о готовности атаковать американские базы в регионе. Ранее Трамп уже выступал с предупреждением в адрес Тегерана, пригрозив применить всю мощь вооруженных сил США в случае нападения на американские интересы.