WSJ: Трамп одобрил план нападения на Иран

Обострение между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке привело к серии взаимных ударов по столицам и стратегическим объектам, а иранские военные заявили о готовности атаковать американские базы в регионе. Ранее Трамп уже выступал с предупреждением в адрес Тегерана, пригрозив применить всю мощь вооруженных сил США в случае нападения на американские интересы.