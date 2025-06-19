Путин согласился с тем, что при Трампе СВО бы не началась

Глава государства поддержал мнение Трампа, ранее отметившего, что не поехал бы на переговоры в Стамбул, если бы на них не присутствовал американский лидер. «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — отметил Владимир Путин. Президент РФ также сослался на неоднократные заявления Трампа о том, что при его президентстве войны бы не произошло: «Я думаю, что и здесь он прав».