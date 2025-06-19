Путин согласился с тем, что при Трампе СВО бы не началась

Путин прокомментировал заявление Трампа о начале СВО.
Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп прав в своих утверждениях о возможности предотвращения российско-украинского конфликта, если бы он оставался на посту главы государства. Об этом Путин сообщил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
Глава государства поддержал мнение Трампа, ранее отметившего, что не поехал бы на переговоры в Стамбул, если бы на них не присутствовал американский лидер. «И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — отметил Владимир Путин. Президент РФ также сослался на неоднократные заявления Трампа о том, что при его президентстве войны бы не произошло: «Я думаю, что и здесь он прав».
На встрече с представителями СМИ Путин отдельно прокомментировал ход переговоров в Стамбуле, подчеркнув, что отсутствие заинтересованности со стороны США повлияло на их итоги. Российский лидер отметил, что позиция Вашингтона в значительной степени определяла поведение других участников переговорного процесса.