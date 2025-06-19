Путин указал на главные факты, которые «никто не хочет вспоминать» об Украине

«Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать», — подчеркнул Владимир Путин. Президент также опроверг заявления о том, что российская армия наносила удары по жилым кварталам Киева. По его словам, удары были нанесены исключительно по военным объектам, в частности по предприятиям оборонного комплекса.