Путин выдал мощнейшей базы.
Украинское руководство первым начало боевые действия на своей территории с применением тяжелого вооружения и авиации. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста агентства Associated Press. По его словам, сейчас об этом факте предпочитают не вспоминать.
«Украинское руководство само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но про это никто не хочет сегодня вспоминать», — подчеркнул Владимир Путин. Президент также опроверг заявления о том, что российская армия наносила удары по жилым кварталам Киева. По его словам, удары были нанесены исключительно по военным объектам, в частности по предприятиям оборонного комплекса.
Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что понимает мотивы Владимира Путина, который, по его словам, отвечает на удары, нанесенные по территории России. В начале июня Вооруженные силы Украины провели серию атак по российским регионам, включая подрывы инфраструктуры и удары дронами по объектам в Курской, Брянской, Иркутской и Мурманской областях.