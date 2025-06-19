Путин сделал важное заявление о военной помощи Ирану

Путин опроверг запросы Тегерана о военной поддержке.
Президент России Владимир Путин заявил, что Иран не обращался к РФ с просьбами о военной помощи. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Нас наши иранские друзья об этом (о военной помощи) и не просят», — подчеркнул президент. Российский лидер не стал раскрывать детали текущего взаимодействия двух стран, ограничившись констатацией отсутствия соответствующих запросов от иранской стороны.
Ранее Путин сообщал, что Россия предложила международным партнерам варианты урегулирования вопросов, связанных с иранской ядерной программой и обеспокоенностью Израиля. Москва представила решения, которые, по словам президента, могут обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и одновременно снять озабоченность других стран региона.