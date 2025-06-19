В Екатеринбурге члена банды милиционеров, убившей 11 человек

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению дела бывшего милиционера Константина Котика, который, по версии следствия, состоял в банде, причастной к убийству 11 человек, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов Свердловской области.
Котику инкриминируют также бандитизм и разбой. Он полностью признал вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Следователи считают, что группировку создал майор Владислав Соболь: занимаясь борьбой с наркоторговлей, он перешёл к тому, чтобы отнимать наркотики у дилеров и перепродавать их. В банду вошли пятеро действующих и бывших милиционеров, среди них был и Котик.
Осенью 1999-го участники банды после пыток убили трёх мужчин, пытаясь выяснить, кто поставляет им наркотики. Летом 2000 года они ликвидировали мужчину, заявившего в милицию о их преступлениях, а затем расправились с двумя очевидцами; третьему свидетелю удалось выжить.
СК опубликовал видеозапись, на которой один из бандитов даёт признательные показания.
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