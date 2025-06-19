В Екатеринбурге члена банды милиционеров, убившей 11 человек

Следователи считают, что группировку создал майор Владислав Соболь: занимаясь борьбой с наркоторговлей, он перешёл к тому, чтобы отнимать наркотики у дилеров и перепродавать их. В банду вошли пятеро действующих и бывших милиционеров, среди них был и Котик.