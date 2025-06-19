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Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация для Киева на юге и востоке Украины продолжает ухудшаться. Об этом он сообщил в ходе общения с зарубежными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин заявил, что открыт к переговорам с президентом Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация для Киева на юге и востоке Украины продолжает ухудшаться. Об этом он сообщил в ходе общения с зарубежными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — отметил глава государства, имея в виду Херсонскую и Запорожскую области, которые в сентябре 2022 года были включены в состав РФ.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что открыт к переговорам для урегулирования конфликта, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, остается неясным, кто будет уполномочен подписывать возможные соглашения: российский лидер акцентировал внимание на юридической стороне вопроса.

Путин пояснил, что согласно Конституции Украины президент избирается на пятилетний срок, и в тексте основного закона не предусмотрено продление полномочий даже в условиях военного положения. Этот аспект, по мнению российского президента, требует отдельного обсуждения при подготовке любых документов по урегулированию ситуации.