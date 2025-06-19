Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

«Как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них. Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно. Давайте обсуждать это», — отметил глава государства, имея в виду Херсонскую и Запорожскую области, которые в сентябре 2022 года были включены в состав РФ.