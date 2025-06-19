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В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что украинские военные нанесли удар по многоквартирному дому при помощи FPV-дрона. В результате атаки пострадал мирный житель.

«Бойцы самообороны доставили мужчину, получившего минно-взрывную травму, в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации он отказался», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что дрон повредил фасад и остекление дома. Также была перебита газовая труба. Утечку газа уже устранили.

Ранее сообщалось об атаке дрона ВСУ на автомобиль в Шебекинском районе.