Путин прокомментировал поставки ракет Taurus на Украину

Путин высказался о Taurus.
Дальнейшее продвижение российских войск в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если Украина получит немецкие ракеты Taurus. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Движение наших войск вперед в зоне СВО неизбежно. Даже если появятся немецкие ракеты Taurus, это не сможет изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что возможные поставки ракет Taurus Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции, однако могут негативно сказаться на отношениях между Россией и Германией. Президент также отмечал готовность России к диалогу с немецкой стороной при наличии инициативы со стороны Берлина.