Путин прокомментировал поставки ракет Taurus на Украину

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что возможные поставки ракет Taurus Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции, однако могут негативно сказаться на отношениях между Россией и Германией. Президент также отмечал готовность России к диалогу с немецкой стороной при наличии инициативы со стороны Берлина.