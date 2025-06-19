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Путин прокомментировал поставки ракет Taurus на Украину

Дальнейшее продвижение российских войск в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если Украина получит немецкие ракеты Taurus. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин высказался о Taurus.

Дальнейшее продвижение российских войск в зоне специальной военной операции неизбежно, даже если Украина получит немецкие ракеты Taurus. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Движение наших войск вперед в зоне СВО неизбежно. Даже если появятся немецкие ракеты Taurus, это не сможет изменить ситуацию на поле боя», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что возможные поставки ракет Taurus Украине не окажут влияния на ход специальной военной операции, однако могут негативно сказаться на отношениях между Россией и Германией. Президент также отмечал готовность России к диалогу с немецкой стороной при наличии инициативы со стороны Берлина.