Захарова поймала Зеленского на лжи насчет мирных переговоров по Украине

Ранее Захарова уже обращала внимание на неопределенность позиции Украины на переговорах, отмечая, что российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих планах и была готова к открытому диалогу. В мае 2025 года она заявляла о попытках Киева сорвать встречу в Стамбуле, однако украинская делегация все же приняла участие после переноса переговоров, несмотря на психологическое давление.