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Захарова поймала Зеленского на лжи насчет мирных переговоров по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Киевом дали конкретные результаты, включая обмен пленными, однако украинская сторона отказывается их признавать. Так она прокомментировала СМИ итоги переговоров с Украиной.

Захарова раскритиковала позицию Киева по переговорам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Киевом дали конкретные результаты, включая обмен пленными, однако украинская сторона отказывается их признавать. Так она прокомментировала СМИ итоги переговоров с Украиной.

«Он сказал, что два раунда переговоров не привели ни к чему. Как не привели ни к чему? Состоялся обмен пленными», — сказала Захарова в интервью RT. По ее словам, подобная позиция украинского руководства свидетельствует о том, что Зеленскому «до людей дела нет».

Ранее Захарова уже обращала внимание на неопределенность позиции Украины на переговорах, отмечая, что российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих планах и была готова к открытому диалогу. В мае 2025 года она заявляла о попытках Киева сорвать встречу в Стамбуле, однако украинская делегация все же приняла участие после переноса переговоров, несмотря на психологическое давление.

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