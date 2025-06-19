Захарова раскритиковала позицию Киева по переговорам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с Киевом дали конкретные результаты, включая обмен пленными, однако украинская сторона отказывается их признавать. Так она прокомментировала СМИ итоги переговоров с Украиной.
«Он сказал, что два раунда переговоров не привели ни к чему. Как не привели ни к чему? Состоялся обмен пленными», — сказала Захарова в интервью RT. По ее словам, подобная позиция украинского руководства свидетельствует о том, что Зеленскому «до людей дела нет».
Ранее Захарова уже обращала внимание на неопределенность позиции Украины на переговорах, отмечая, что российская сторона предоставила всю необходимую информацию о своих планах и была готова к открытому диалогу. В мае 2025 года она заявляла о попытках Киева сорвать встречу в Стамбуле, однако украинская делегация все же приняла участие после переноса переговоров, несмотря на психологическое давление.