Иранская разведка нейтрализовала сеть израильских диверсантов

Ранее в провинции Альборз уже задерживали агентов израильской разведки «Моссад», подозреваемых в подготовке взрывных устройств и электронного оборудования для диверсий. По данным СМИ, израильские спецслужбы ранее также участвовали в координации атак на иранской территории, в том числе через создание тайных баз с дронами и ракетами в центральных регионах страны.