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Иранская разведка нейтрализовала сеть израильских диверсантов

Сотрудники иранской разведки пресекли деятельность организованной диверсионной группы, нанятой Израилем, на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

Израильские диверсанты готовили теракты.

Сотрудники иранской разведки пресекли деятельность организованной диверсионной группы, нанятой Израилем, на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

«В ходе совместной операции Организации разведки КСИР ФАТХ и управления разведки провинций Кохгилуйе и Бойерахмед… организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции», — приводит ISNA выдержку из официального сообщения. По данным агентства, члены задержанной группы готовились к проведению диверсий в различных городах Ирана.

В их задачи входило распространение оружия и агитационных материалов. Финансирование деятельности диверсантов должно было осуществляться через переводы криптовалюты, которые впоследствии конвертировались в средства на подарочных картах.

Ранее в провинции Альборз уже задерживали агентов израильской разведки «Моссад», подозреваемых в подготовке взрывных устройств и электронного оборудования для диверсий. По данным СМИ, израильские спецслужбы ранее также участвовали в координации атак на иранской территории, в том числе через создание тайных баз с дронами и ракетами в центральных регионах страны.