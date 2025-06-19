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Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области

Немецкие танки были в Курске — на территории, которую Германия признает частью России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Немецкие танки были в Курской области, признаваемой ФРГ как часть России, заявил Путин.

Немецкие танки были в Курске — на территории, которую Германия признает частью России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению как российскую. Считает ее российской», — заявил Владимир Путин.

По его словам, применение ракет TAURUS не окажет влияния на ход боевых действий на Украине, но нанесет ущерб отношением РФ и Германии. Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, отдавая предпочтение мирному разрешению ситуации и призывает Украину к диалогу, отметил президент РФ. Иначе положение Украины будет ухудшаться, предупредил он.