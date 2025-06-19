Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области

По его словам, применение ракет TAURUS не окажет влияния на ход боевых действий на Украине, но нанесет ущерб отношением РФ и Германии. Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, отдавая предпочтение мирному разрешению ситуации и призывает Украину к диалогу, отметил президент РФ. Иначе положение Украины будет ухудшаться, предупредил он.