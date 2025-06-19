Путин раскрыл точное число тел бойцов РФ, которые вернула Украина

Путин заявил, что Украине переданы более 6 тысяч тел бойцов.
Более шести тысяч тел погибших военнослужащих Россия передала украинской стороне, получив взамен 57 тел бойцов РФ. Такие данные озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Печально, грустно и тяжело об этом говорить. Мы отдали более шести тысяч тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57», — сказал Путин на ПМЭФ.
Россия готова передать Украине еще порядка трех тысяч тел украинских военнослужащих. Об этом ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, передает RT. Между Россией и Украиной также продолжается обмен пленными.