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Путин раскрыл точное число тел бойцов РФ, которые вернула Украина

Более шести тысяч тел погибших военнослужащих Россия передала украинской стороне, получив взамен 57 тел бойцов РФ. Такие данные озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин заявил, что Украине переданы более 6 тысяч тел бойцов.

Более шести тысяч тел погибших военнослужащих Россия передала украинской стороне, получив взамен 57 тел бойцов РФ. Такие данные озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Печально, грустно и тяжело об этом говорить. Мы отдали более шести тысяч тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57», — сказал Путин на ПМЭФ.

Россия готова передать Украине еще порядка трех тысяч тел украинских военнослужащих. Об этом ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, передает RT. Между Россией и Украиной также продолжается обмен пленными.